Medico pakistano con 60 figli e tre mogli: «Ora cerco la quarta, voglio altri bambini»

Sardar Jan è un medico molto conosciuto proprio per la sua numerosa famiglia, vive vicino alla città di Quetta, ha una clinica a casa sua. Sebbene abbia 60 figli, spera di trovare una quarta moglie per averne altri. Ha raccontato che 5 dei suoi bambini sono morti «tutti gli altri stanno bene. Ora ho chiesto a conoscenti e amici di aiutarmi a trovare una ragazza per il mio quarto matrimonio».



Oltre ad allargare ulteriormente la famiglia, Jan vuole costruire una casa più grande che possa ospitare tutti. «Vorrei riuscire a realizzare una villa molto più ampia per poter vivere tutti insieme felici - racconta - Amo viaggiare con la mia famiglia, con i miei bambini ma la questione è diventata impossibile, perché ho bisogno di decine di auto per potermi spostare con tutti. Solo un autobus potrebbe permettermi facilmente di spostarmi in tutto il Paese con i miei figli e le mie mogli». Quando gli è stato chiesto come fa a ricordare i nomi di tutti i suoi figli, ha scherzato: “Perché no?”.