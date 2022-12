Star di TikTok muore improvvisamente a 21 anni. Il giallo dell'ultimo post: «Sei responsabile del tuo destino»

La influencer e star di TikTok Megha Thakur è morta improvvisamente all’età di 21 anni. A dare notizia del decesso della giovane canadese, che ha un milione di follower sui social, sono stati i suoi genitori. «È con il cuore straziato che annunciamo che la luce della nostra vita, la nostra gentile, premurosa e bellissima figlia, Megha Thakur, è improvvisamente e inaspettatamente scomparsa il 24 novembre 2022 nelle prime ore del mattino», si legge in un post pubblicato dai genitori della giovane sui suoi account social.

Non sono state rese note le cause di morte della ragazza. L'ultimo post pubblicato su Instagram la ritraeva a passeggio per le vie di New York. Nella didascalia una frase: «Ricordati che il destino è nelle tue mani». Abbastanza per aprire un piccolo giallo? In attesa di saperne di più, i suoi fan hanno mandato centinaia di messaggi di cordoglio. «Mi dispiace tanto per la vostra perdita. Megha è bellissima dentro e fuori», ha commentato un utente. «Mi ha ispirato tanto il suo amore incondizionato. Ha sempre voluto vedere gli altri riuscire, nient'altro che le cose migliori da dire su di lei, il mio cuore è spezzato», ha scritto un altro. «Tutti abbiamo le nostre lotte a porte chiuse, non importa quello che trasmettiamo all'esterno», fa notare una persona. «Siamo tutti umani, possiamo morire da un momento all'altro», dice un altro.

Megha Thakur ha iniziato a pubblicare video su TikTok nel 2019, nei quali parlava di body positivity e di avere fiducia in se stessi. Ha studiato informatica alla Western University nell'autunno del 2021, scrive la Western Gazette, aggiungendo che in precedenza era stata una modella per la sfilata di moda Caisa, la più grande sfilata di moda di beneficenza gestita da studenti in Canada. Il suo ultimo video su TikTok è stato pubblicato pochi giorni prima della sua tragica morte, ma non è chiaro quando il filmato sia stato girato.