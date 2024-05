Anche Meghan Markle è stata Londra, ma in gran segreto. La duchessa di Sussex è sbarcata a Heathrow, in volo da Los Angeles, ma non ha messo piede fuori dall’aeroporto. Ha aspettato il marito Harry che l’ha raggiunta per imbarcarsi su un volo notturno verso la Nigeria. Harry è rimasto in Inghilterra solo 72 ore. Si trovava a Londra in occasione degli Invictus Games che quest'anno hanno festeggiato i 10 anni dalla fondazione. Interpellato brevemente dalla Bbc ha detto. «È fantastico essere di nuovo qui». Ma il breve viaggio a casa è stato in realtà un incubo. Il padre Carlo si è rifiutato di vederlo e per aggiungere allo smacco una beffa, ha annunciato che il titolo di colonel in chief dell’Army Air Corp, che era stato di Harry e di cui andava particolarmente fiero, andrà a William in una cerimonia pubblica il 13 maggio. Secondo il royal watcher Tom Quinn, il duca di Sussex era in lacrime quando ha appreso la notizia. Un’umiliazione che non si aspettava, una cattiveria che pensa di non meritare.

Il tour "reale" in Nigeria

Meghan Markle non ha accompagnato il marito nella sua visita inglese perché, secondo alcune fonti, «l'Inghilterra le riporterebbe alla memoria spiacevoli ricordi». Ma l'ha raggiunto in segreto nell'aeroporto di Londra, per poi partire insieme alla volta dell'Africa per iniziare quello che i giornali inglesi chiamano un “simil tour reale", soprattutto .

L'invito

Harry e Meghan sono stati invitati in Nigeria dal capo di gabinetto della Difesa generale Christopher Musa, che il duca ha conosciuto durante le competizioni degli Invictus Games a Düsseldorf, in Germania. Ufficialmente la visita dei Sussex serve proprio a promuovere i giochi in stile paralimpico per i soldati feriti al fronte. Ma è anche un viaggio significativo per Meghan, che ha rivelato di avere ricostruito il suo albero genealogico e di essere per il 43% di origine nigeriana.

Il soggiorno

Meghan Markle e Harry si sono incontrati segretamente all'aeroporto di Londra e hanno preso un volo notturno della British Airways verso Abuja, che ha subito un breve ritardo. Si tratta del loro primo viaggio ufficiale in Africa, Harry e Meghan sono stati sistemati in prima classe, separati dagli altri viaggiatori da una tenda.

La destinazione, la Nigeria, è stata raggiunta all'alba, poco dopo le 5 del mattino e i duchi di Sussex sono stati accolti dai funzionari nigeriani all'Aeroporto Internazionale Nnamdi Azikiwe di Abuja. Incontro breve e veloce per fare in modo di portare il principe Harry e Meghan Markle in hotel per riposare. Sono stati, poi, condotti attraverso un'uscita laterale e fatti salire su un minibus con i vetri oscurati. Secondo alcune fonti ben informate, la coppia soggiorna in un hotel nel cuore della capitale, conosciuto per la sua suite presidenziale da 700 euro a notte.

Il programma

L'agenda dei duchi di Sussex in Affrica è fitta di impegni e incontri, primo tra tutti quello con il generale Christopher Musa, capo di stato maggiore della difesa. Il generale di brigata Tukur Gusau ha detto: «Dopo il lungo viaggio, avranno bisogno di riposarsi prima del loro primo appuntamento al quartier generale della difesa».

Poi ci sarà una visita guidata a Kaduna per incontrare i soldati feriti in un ospedale militare, prima di ritornare ad Abuja per ulteriori impegni. Questa visita mira principalmente a sostenere gli Invictus Games, dopo che Harry ha incontrato la squadra nigeriana e il generale Musa alla competizione dello scorso anno a Dusseldorf, in Germania.