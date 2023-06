Meghan Markle vuole fare l'influencer. Gli esperti social approvano: «Può avere più successo di Chiara Ferragni»

Meghan Markle sogna di fare l'influencer, o almeno, è quello che pensano gli esperti di social media. Negli ultimi tempi, la Duchessa di Sussex ha attirato molto spesso l'attenzione della stampa inglese e, nonostante sia lontana da Londra, dalla Royal Family e, quindi, da Buckingham Palace, continua a essere la protagonista indiscussa dei tabloid britannici. Meghan sta riorganizzando la sua vita lavorativa e in programma ci sarebbe anche la volontà di investire sui social.

Negli ultimi mesi, Meghan Markle e il principe Harry sono stati protagonisti di varie vicende che hanno attirato l'attenzione su di loro, l'ultimo episodio è stato il presunto inseguimento per le strade di New York. I Duchi di Sussex, dopo l'uscita della serie tv Netflix e la pubblicazione del romanzo Spare, hanno dichiarato di volere una maggiore privacy e, proprio per questo, non rilasceranno più dichiarazioni compromettenti in merito alla Famiglia Reale.

Il concetto di privacy, però, sembra essere solamente una facciata perché, in realtà, Meghan Markle sarebbe pronta a riaprire il suo blog, The Tig, fondato nel 2014 e, poi, chiuso nel 2017, dopo avere incontrato il principe Harry. Inoltre, la Duchessa desidererebbe aprire anche una pagina Instagram dedicata al sito web.

Il The Time ha contattato alcuni esperti social che hanno analizzato i dati relativi a Meghan Markle e alla sua figura sui vari network: un solo post potrebbe fruttarle intorno alle 300 mila sterline. Per questo motivo, se l'ex attrice si buttasse nel mondo dei social potrebbe diventare addirittura una nuova Chiara Ferragni.

La nuova vita di Meghan Markle

Meghan Markle ha intenzione di sviluppare tutti i progetti lavorativi che ha in mente. La moglie del principe Harry, ad esempio, è entrata a far parte di un'agenzia di spettacolo molto nota a Hollywood e questo fa pensare che potrebbe tornare a recitare. Inoltre, Meghan piace molto sui social che per lei potrebbero essere un terreno molto fertile.