Recentemente, Meghan Markle e il principe Harry sono stati in Nigeria, dove hanno realizzato una visita non ufficiale - perché non aveva nulla a che vedere con Buckingham Palace e ai doveri reali a cui loro hanno rinunciato nel 2020 - organizzata dalla loro associazione benefica Archewell. In quei giorni, i Duchi di Sussex hanno avuto modo di confrontarsi con gli abitanti di Abuja (capitale della Nigeria) e hanno fatto visita a diverse scuole della città tra cui anche la Lightway Academy, un asilo che Harry e Meghan hanno finanziato anche in passato. Proprio in quel frangente, l'ex attrice ha svelato alcuni dolci particolari sulla sua bambina più piccola, Lilibet Diana.

Meghan Markle mamma orgogliosa

Meghan Markle e il principe Harry sono sempre stati molto riservati per quanto riguarda i loro bambini Archie e Lilibet Diana. Come racconta nel suo libro Spare, il Duca non avrebbe mai voluto che i suoi figli crescessero con l'incubo dei paparazzi e della stampa e, proprio per questo, i due piccoli non si vedono quasi mai: tutto ciò che si sa di loro deriva direttamente da alcune dichiarazioni fatte pubblicamente. Così come riporta il Mirror, durante la visita in Nigeria, Harry ha chiesto ai bambini dell'asilo quale fosse la loro lezione preferita e tutti hanno risposto quella di canto e ballo, quindi Meghan ha aggiunto: «Questa è anche la lezione preferita di Lili, forse perché le piace muoversi, saltare di qua e di là». I Duchi hanno anche rivelato che una delle passioni di Archie è quella delle costruzioni, gli piace creare.

Le prime parole di Lilibet Diana

Meghan Markle, poi, ha anche raccontato un aneddoto molto dolce che riguarda sempre sua figlia Lilibet Diana: «La nostra Lili è molto più piccola di voi bambini perché deve ancora compiere tra anni ma, qualche giorno fa, mi ha sorpreso con una frase. La tenevo in braccio e ha visto il suo riflesso nei miei occhi e mi ha detto "Mamma, mi vedo in te". Lei, ovviamente, si riferiva all'immagine riflessa ma io ho voluto dare un significato molto diverso a quelle parole e ho pensato "Sì, tu sei me e io sono te" e se mi guardo intorno in questa stanza vedo tantissima vita».