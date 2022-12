La duchessa di Sussex Meghan è in testa alla classifica dei narcisisti del 2022, stilata dal quotidiano-magazine americano Politico. Fino all’ultimo ha lottato con l’ex presidente Donald Trump, il rapper Kanye West, la venditrice di sogni Elizabeth Holmes, il bancarottiere delle criptovalute Sam Bankman-Fried e il proprietario di Tesla e Twitter, Elon Musk. I narcisisti ci perseguitano da tempo, ma finalmente, scrive Politico, una delle pubblicazioni più interessanti e dinamiche nate in questo millennio, nel 2022 ce ne siamo liberati, perché non ci piacciono più. «Alcuni di loro hanno avuto il giusto castigo e altri ancora peggio: il nostro disinteresse», scrive Joanna Weiss, che dedica larga parte della sua ricerca ai duchi di Sussex e sottolinea che il recente documentario di Netflix è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso della sopportazione. «La mia naturale simpatia per la coppia ha iniziato a trasformarsi in irritazione, e ho pensato che l’ego ha i suoi limiti».

I narcisisti più grandiosi, secondo John P. Harden, il professore del Ripon College nel Wisconsin che ha creato un indice del narcisismo dei presidenti americani (al primo posto Lyndon Johnson), «credono di essere i migliori in ciò che fanno. Proteggono e difendono in ogni modo il loro ego. Si sforzano di essere unici e si promuovono continuamente». «Ma penso – aggiunge – che in questo momento la gente si stia stancando».

APPROFONDIMENTI Kate Middleton e il Natale Re Carlo e l'incoronazione Foto

Kate Middleton per Natale sceglie il verde: cappotto "riciclato" e cappello con la piuma alla Messa a Sandringham

COME VECCHI MARINAI

Secondo Politico, i Sussex sono considerati tra i più infaticabili nell’amare se stessi, e nel dimostrare «che non c’è nessuno più innamorato, nessuno più socialmente consapevole, nessuno più addolorato di loro». Il Guardian ha paragonato Harry e Meghan a «una coppia di vecchi marinai con un contratto televisivo, condannati a raccontare la loro storia a chiunque incontrino». Secondo Harden, «alzare costantemente la posta, cercare più attenzione anche se è autodistruttivo, fa parte della natura di un narcisista. Queste persone hanno una visione di sé gonfiata: attirano i riflettori, poi l’attenzione cala e provano a farlo di nuovo». Il narcisismo dei Sussex, almeno, fa danni solo nella monarchia britannica, mentre quello di Sam Bankman-Fried ha portato alla rovina molti investitori prima del suo arresto alle Bahamas, quello di Musk ha fatto crollare il valore di Twitter e Tesla, quello di Elizabeth Holmes, condannata a 11 anni, ha illuso molte persone che Theranos rappresentasse davvero una svolta nella storia delle diagnosi mediche.

Uno dei più pericolosi narcisisti è però, secondo Politico, il rapper Kanye West, che ora si fa chiamare Ye. È uno dei cantanti di maggior successo nel mondo, ma il suo continuo bisogno di attenzione lo ha portato a indossare magliette con scritto “White Lives Matter”, a fare commenti antisemiti nei podcast e in tv, e a elogiare Hitler. Si è persino candidato alla Casa Bianca, ricevendo lo 0,1% dei voti.

FUGA DEGLI SPONSOR

Adidas e Balenciaga hanno annullato i contratti milionari che hanno contribuito a renderlo molto ricco. La sua ex moglie Kim Kardashian ha avuto con lui quattro figli, North, Saint, Chicago e Psalm, prima di rendersi conto di che tipo aveva sposato. Gli ultimi due non li ha però partoriti lei e sono nati da madre surrogata. Ora, dopo il divorzio del novembre scorso, Kim riceve 200.000 dollari al mese (circa 6.200 euro al giorno) per i figli, ma è ugualmente preoccupata dai problemi dell’affidamento condiviso. «È davvero difficile la co-genitorialità» ha detto al podcast IRL prima di scoppiare a piangere. «Li proteggo da tutto ciò che viene detto e lo farò sempre. A casa mia, i miei figli non sapranno mai cosa accade fuori. È un lavoro a tempo pieno, ma va fatto». Quando i ragazzi le chiedono di ascoltare le canzoni del padre «io devo cantare con loro e comportarmi come se non fosse accaduto mai nulla. Devo stamparmi un bel sorriso in faccia mentre sono con loro», salvo poi mettersi a piangere quando è finalmente sola. In più, Ye minaccia sui social ogni suo nuovo partner e la vita della miliardaria Kim è davvero un inferno. C’è solo una cosa peggiore di quando c’è un grande narcisista in una coppia: quando ce ne sono due.