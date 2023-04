Meghan Markle, il nuovo look scatena gli haters: «Fa di tutto per somigliare a Kate Middleton»

Prima apparizione ufficiale per Meghan Markle, dopo l'annuncio dell'assenza all'incoronazione di Re Carlo d'Inghilterra. Sarà presente Harry alla cerimonia, mentre la moglie e i bambini restaranno a casa, negli Stati Uniti, per motivazioni che non sono chiare e che ovviamente hanno sollevato molti rumors sui dissapori tra i vari componenti della famiglia reale.

Meghan è apparsa, tramite collegamento video, al Ted Talk della sua amica fotografa Misan Harriman lo scorso fine settimana, facendo molto parlare di sé in relazione al suo look. Il capello perfettamente stirato e lungo, infatti, ha ricordato nello stile quello della cognata Kate Middleton, e le voci sul fatto che lei desideri molto somigliarle si sono nuovamente scatenate.

Sui social in tanti hanno commentato che la scelta di lisciarsi i capelli sia dovuta al fatto di voler avere la stessa immagine della principessa Kate e c'è persino chi ha affermato che si sarebbe sottoposta a chirurgia estetica per somigliare ancor più alla cognata.

Tanti hanno però anche difeso la duchessa di Sussex sottolineandone invece la splendida forma. Pare che la Markle dopo la seconda gravidanza abbia preso molti chili e che si sia sottoposta a una dieta per poter tornare ad avere la sua linea di sempre.

L'entourage di Meghan non ha voluto replicare a queste polemiche ma ha deciso di sottolineare che la scelta di non partecipare all'incoronazione di Carlo non è dettatta dalle accuse di razzismo ricevute in passato.