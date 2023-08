Giorgia Meloni, vacanze (e lavoro) in Albania: il viaggio in traghetto, tutti i dettagli della visita a sorpresa. Con lei Andrea Giambruno e la figlia Ginevra

«Anche Giorgia Meloni farà un po' di ferie in Albania», aveva annunciato Edi Rama qualche giorno fa. Il premier albanese ha azzeccato la previsione, ma probabilmente solo a metà: il presidente del Consiglio italiano ha sì deciso di far visita al suo omologo di Tirana ma solo per una visita lampo. Meloni ha infatti lasciato la masseria pugliese dove sta trascorrendo le ferie (a Ceglie Messapica) per andare, con un traghetto di linea, a Valona. Ad accompagnarla il marito Andrea Giambruno e la figlia.

Meloni in Albania «per 2-3 giorni»

Per i media albanesi Meloni resterà in Albania «per 2-3 giorni con la famiglia», avendo accettato l'invito lanciato da Rama nei giorni scorsi a recarsi sul litorale albanese preso questa estate d'assalto da circa

«500.000 italiani».

Ben più probabile, invece, che Meloni e famiglia siano di ritorno in Puglia già domani in Italia, dove trascorreranno il Ferragosto. Nella breve visita informale, il presidente del Consiglio dovrebbe incontrare in forma privata Edi Rama.

Meloni: «Non temo un autunno caldo, sulle banche ho deciso io»

I dossier aperti

I temi sul tavolo nel dossier tra Roma e Tirana sono tanti: da quelli economici, con l'Italia invitata dallo stesso Rama a investire di più in Albania, fino alle geopolitica, dove un alleato così nell'area potrebbe essere strategico nel puzzle dei Balcani. Oltre al fatto che quest'anno si è registrata una vera e propria Alb-mania, con «quasi mezzo milione di turisti italiani sulla penisola balcanica» (ha riferito lo stesso Rama). Un fenomeno favorito sì dalle spiagge bellissime ma anche dai prezzi stracciati rispetto a quelli italiani.

Il legame con Rama

La visita-lampo del premier italiano non deve stupire. Il legame tra i due leader d'altronde è molto stretto, tanto che in una recente intervista, Rama aveva definito Meloni «una tigre», aggiungendo: «Nella scena internazionale Giorgia ha sorpreso tutti e alla grande direi, perché si aspettavano un mostro fascista che avrebbe marciato sull'Europa e si sono trovati davanti una donna con una abilità mostruosa nel comunicare da grande europeista, senza sbagliarne una».