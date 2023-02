Messi con Rosario Miraggio a Parigi: «Canto per il re del calcio»

Cosa ci fanno a cena Leo Messi e Rosario Miraggio? Il cantante napoletano, per qualche giorno a Parigi tra una data e l'altra del suo lungo tour in giro per l'Italia, ha incrociato la stella argentina, fresco vincitore del riconoscimento Fifa the best, premio assegnato proprio ieri a Parigi alla Pulce dopo il Mondiale vinto con l'Argentina.

L'artista napoletano, anche grazie all'amicizia con il portiere del Paris Saint Germain Donnarumma, ha potuto incrociare così in serata Messi e altri calciatori della squadra parigina a cena, esibendosi per loro. «Cantare davanti all’attuale re del calcio e stare a tavola con lui, non ho parole» ha scritto poi sui social Miraggio.