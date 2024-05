Eugenio Casnighi, modello italiano licenziato dal Met Gala: «La mia colpa? Aver messo in ombra Kylie Jenner»

Eugenio Casnighi è stato licenziato dal Met Gala perché... troppo bello! Il video in cui il modello italiano di 26 anni racconta la sua esperienza a uno degli eventi più glam dell'anno è diventato virale su TikTok collezionando ben 2.1 milioni di visualizzazioni. La sfilata delle star che saliranno la scalinata del Metropolitan Museum of Art di New York si terrà domani e tutti gli amanti della moda e del gossip non vedono l'ora di vedere quali outfit stravaganti hanno scelto i cantanti, gli attori e gli stilisti. Nel frattempo, Eugenio ha versato (per bene) il tè e i suoi follower sui social non vedono l'ora di sentire il resto della storia.

Il video TikTok di Eugenio Casnighi

«Sono appena stato licenziato dal Met Gala». Inizia così il video TikTok di Eugenio Casnighi che, poi, continua: «Vi ricordate di me? È tutto molto divertente.

Adesso che mi hanno licenziato posso dire quello che voglio. Ho lavorato per il Met Gala come modello e addetto all'accoglienza dei vip nel 2022 e nel 2023 e avrei dovuto partecipare all'evento anche quest'anno... Solo per farvi un esempio, oggi è venerdì, il Met sarà lunedì (6 maggio, ndr) e mi hanno avvisato che non mi sarei dovuto presentare solo oggi. Sono stato licenziato per un video che andò virale lo scorso anno: apparivo alle spalle di Kylie Jenner. Mi hanno chiamato dicendomi Ok, ce l'hai fatta, adesso sei licenziato».

Eugenio stringe l'inquadratura sul suo viso sorpreso e continua: «L'anno scorso ero stato incaricato come accompagnatore di Kylie Jenner e avrei dovuto trascorrere tutta la sera con lei. La dovevo aiutare a spostare il vestito e a salire la scala o comunque essere presente se avesse avuto bisogno di me. È divertente perché al Met vogliono modelli accanto alle star, qualcuno che venga notato cioè mi avevano assunto letteralmente dicendomi: Prendiamo te perché sei il giusto profilo e quando per sbaglio ti fanno una foto con la celebrità che stai accompagnando perché le sei affianco... è colpa tua! Mi hanno detto che ce l'ho fatta e che quindi non vogliono più lavorare con me per questo. Ero stato confermato un mese fa: ho messaggi, e-mail ecc... ma, per adesso, mi fermo qui».

I commenti social

Come si dice in gergo, Eugenio Casnighi ha sganciato una bella bomba e i suoi follower su TikTok lo hanno capito subito, fin dai primi secondi del video. Il post, infatti, oltre alle tante visualizzazioni ha collezionato migliaia di commenti e, forse da adesso in poi, tutti faranno più attenzione a coloro che accompagnano le star più in voga del momento.