Michael J. Fox presenta Blue, la sua nuova cagnolina: «L'amore dei cani ti apre al mondo»

«Hey Blue, benvenuta nella tua nuova casa». Queste le parole con le quali Michael J. Fox, l'indimenticabile Marty McFly della saga Ritorno al Futuro, ha presentato al mondo la sua nuova cagnolina. "È adorabile", ha commentato tra gli altri l'amica Julianne Moore sulla pagina social del collega attore subito dopo la pubblicazione della tenera immagine che proponiamo. «I cani sono le persone migliori», si legge tra le migliaia di commenti. E per certi versi, anche per Michael J. Fox, lo sono stati e lo sono ancora.

Michael J. Fox e il parkinson: «Non mi arrendo alla malattia». L'attore premiato con l'Oscar alla carriera

Dopo essere stato colpito dalla malattia, il morbo di Parkinson, con il quale convive dal 1991, la vicinanza e l'amore dei quattro zampe sono stati fondamentali per la sua nuova vita. Come confermato da lui stesso in più occasioni e ribadito in occasione della triste morte del suo adorato cagnolone Gus, avvenuta il 12 aprile del 2021. «L'amore dei cani ti apre al mondo», aveva detto salutando quello che aveva definito suo amico leale. Anche e soprattutto per questo, chi è vicino all'eterno ragazzo che andava e veniva dal futuro a bordo di una DeLorean, ha salutato con gioia l'arrivo della nuova cagnetta che, c'è da starne più che certi, lo accompagnerà ovunque e nel tempo.