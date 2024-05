Michelle Hunziker: «Mi scoppia la centralina», l'allenamento hard con la canzone di Eminem

Michelle Hunziker, 47 anni, fisico perfetto, viso angelico e sorriso contagioso. Sempre su di giri la conduttrice, nonna da più di un anno del piccolo Cesare, il primogenito di Aurora Ramazzotti, ha una carriera che non conosce momenti di stop come i suoi allentamenti. Mille impegni, treni, interviste ma non c'è giorno dove Michelle non ritagli del tempo per allenarsi. Un'agenda strutturata ad hoc. E proprio nelle ultime ore, la conduttrice ha mostrato ai suoi follower attraverso un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories, il suo allenamento hard. Questa volta però, Michelle ha scelto come sottofondo la canzone di Eminem dal titolo The Real Slim Shady.

L'allenamento di Michelle Hunziker

La conduttrice ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories che la ritrae con un completino sportivo total black in palestra.

Michelle Hunziker balla sulle note della canzone di Eminem durante la sessione del suo allenamento quotidiano senza mai perdere la sua ironia. «Quando parte Eminem mi scoppia la centralina e mi dimentico le ripetizioni». Sono queste le parole che Michelle Hunziker ha scritto a corredo del video Instagram.

Subito dopo la conduttrice ha ripreso il suo allenamento hard sollevando più o meno un peso da 50 chili. Non c'è sforzo fisico che tenga: Michelle è sempre pronta a tonificare e rassodare i suoi muscoli. Ma a quanto pare, il vero segreto dell'allenamento della conduttrice è non smettere di prendersi in giro anche in palestra. Solo così il workout può diventare piacevole ed efficace.