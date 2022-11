Isole spagnole prese d'assalto dai migranti "energetici", lavoratori in fuga dai Paesi freddi per risparmiare sulle bollette

Isole spagnole prese d'assalto dai migranti energetici. Sono tutti queli lavoratori che hanno deciso di cambiare Paese per risparmiare sulle bollette e avere altri vantaggi. Come è accaduto allo sviluppatore di software Victor Varlamov, che si collega ogni mattina per lavorare da un'assolata isola spagnola al largo della costa africana dopo essersene andato dalla Polonia.

Chi sono i migranti "energetici"

Varlamov non è il solo a perseguire uno stile di vita più economico. Gli enti turistici di tutta l'Europa meridionale hanno approfittato della crisi del costo della vita per pubblicizzare i vantaggi dello svernamento all'estero a coloro che vivono nei paesi più settentrionali. Varmalov, 50 anni, insieme alla moglie e alla figlia adolescente, due mesi fa si è trasferito dalla costa baltica della Polonia a Gran Canaria, nelle Isole Canarie in Spagna, e prevede di restarci per i prossimi mesi, come racconta la Reuters. "La crisi economica e soprattutto la situazione di guerra mi hanno spinto qui", ha detto Varmalov, che è russo di nascita.

Europe's south offers a warm welcome to energy migrants https://t.co/iksFmhhGbg pic.twitter.com/eVHMV7l4cJ — Reuters (@Reuters) November 28, 2022

L'invasione russa dell'Ucraina a febbraio ha portato alcuni prezzi dell'energia a livelli record in agosto. Si sono allentati, ma è probabile che rimangano elevati e abbiano portato a livelli dolorosi di inflazione. Prima di lasciare Danzica, dove vive dal 2016, Varmalov ha calcolato che poteva risparmiare 250 euro ($ 259) di affitto ogni mese e pagare 140 euro per tutte le sue utenze e internet, invece dei 200 euro che pagava solo per l'elettricità in Polonia. Quello che ora risparmia, lo spende mangiando fuori, ha detto, e si gode anche le passeggiate sulla spiaggia durante le pause pranzo. "La realtà è migliore delle mie aspettative", ha detto.

Il governo regionale delle Isole Canarie, dove la temperatura media invernale è di 20 gradi Celsius (68°F), ha lanciato una campagna sui social media a settembre per attirare lavoratori a distanza, come Varmalov, e pensionati provenienti da paesi come Gran Bretagna, Germania e Svezia. "Non è un segreto che questo sarà un inverno di grande incertezza economica in Europa, ma nelle Isole Canarie vogliamo ribaltare la situazione", ha detto Yaiza Castilla, responsabile del turismo regionale, descrivendo le isole come un "rifugio economico".

Anche altri paesi dell'Europa meridionale vedono il potenziale. Il ministro del turismo greco a settembre ha visitato l'Austria e paesi del nord Europa, come la Svezia, per "trasformare in un'opportunità questa enorme crisi energetica che sta affliggendo l'Europa". Anche l'ente del turismo portoghese ha condotto una campagna e il suo capo Luis Araujo ha affermato che le aspettative per i turisti invernali provenienti dal nord Europa sono "molto positive".

I dati sul turismo supportano il suo ottimismo. Il motore di ricerca per l'affitto di case HomeToGo hanno mostrato che rispetto allo scorso anno, le ricerche da paesi come Gran Bretagna, Germania e Paesi Bassi sono aumentate rispettivamente del 36%, 13% e 3% per alloggi invernali in Spagna, Grecia e Portogallo. Gabriel Escarrer, CEO della catena alberghiera spagnola Melia, ha affermato che le persone stanno prenotando appartamenti e suite per due o tre mesi questo inverno alle Isole Canarie, con una notevole presenza di visitatori scandinavi.

Arrivano anche visitatori e residenti permanenti dalla Germania, che era fortemente dipendente dal gas russo prima della guerra in Ucraina ed è preoccupata per possibili carenze energetiche invernali. Tra le scuole che iscrivono più studenti dall'estero, la scuola tedesca di Gran Canaria ha ricevuto quest'anno 40 domande di studenti stranieri, che ha dichiarato essere più alta rispetto agli anni precedenti senza fornire cifre precise. Repeople, un'associazione di co-working nelle Isole Canarie, ha dichiarato di aver registrato il tutto esaurito per novembre e l'80% per il resto dell'inverno.