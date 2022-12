Mihajlovic, l'ultima poesia che la moglie gli ha dedicato su Instagram

«Come quando torni a casa e posi le chiavi all’ingresso e sorridi perché sai di essere al sicuro», una poesia della scrittrice Cristiana Tognazzi è quella che scelto la moglie di Mihajlovic come post fissato in alto sul suo profilo Instagram. Nell'immagine si vede la coppia abbracciata insieme e sorridente.

Mihajlovic, morto a 53 anni. Il dolore della famiglia: «Una perdita ingiusta e prematura»

Chi ha scritto la poesia

La poesia che Arianna, la moglie di Mihajlovic, ha scelto di fissare in alto sul suo profilo instagram è di Cristiana Tognazzi. Nata a Pisa il 18 febbraio del 1995, vive in provincia di Vercelli. Come indicato sul sito di Miraggi Edizioni, dopo aver studiato Grafica decide di buttarsi a capofitto nella comunicazione, aprendo una pagina facebook e successivamente un blog di grande successo. "Tutto ciò con la poesia, fatto che la fa rientrare a pieno nel fenomeno delle web star poetiche".

L'annuncio della morte

La morte di Sinisa Mihahjlovic è stata data questo pomeriggio dalla famiglia con un comunicato. In cui viene definita la sua morte «ingiusta e prematura». «La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic».