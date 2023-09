Ricco per errore, 18enne si ritrova 10 milioni di euro sul conto: «Compro una Porsche». Poi il dietrofront

Milionario a soli 18 anni. È sicuramente il sogno di tanti, se non di tutti. E per qualche ora per un ragazzo britannico è stato più che un sogno...

Immaginatevi di svegliarvi, controllare il conto corrente, per vedere se sono stati accreditati i soldi dello stipendio e il bonifico che la nonna vi ha fatto come regalo e trovare più di 10 milioni di euro. È quanto accaduto a un giovanissimo fortunato che, grazie alla saggezza di sua mamma, non si è fatto prendere dall'euforia e non ha commesso l'errore di spendere la fortuna...

La prima reazione di Dane Gillespie è quella di chiamare i suoi genitori: «Mamma, papà siamo ricchi», ha detto mostrando la faraonica cifra sul suo conto. Dane stava aspettando un bonifico da 8.900 sterline (Più di 10 mila euro) di sua nonna. Un piccolo grande regalo per proseguire gli studi all'Università che per un errore di trascrizione da parte della Nationwide Building Society, la banca del giovane, si sono trasformati in 8,9 milioni.

«Adesso esco e mi vado a comprare una Porsche», ha detto a sua mamma che, però, ha frenato subito l'entusiasmo di suo figlio. «Non dire sciocchezze, non sono soldi nostri. Dobbiamo subito trovare il modo di restituirli, potremmo passare grossi guai», ha detto la donna che ha voluto raccontare la sorprendente storia al Mirror.

Per qualche ora è Dane è stato uno dei 18enni più ricchi di tutta la Gran Bretagna e del mondo.

Ma il suo sogno è svanito quando la banca si è resa conto dell'errore e ha tolto quello zero di troppo che giocava un'enorme differenza. Fortunatamente il giovane ha ascoltato il consiglio della mamma, anche perché sennò avrebbero passato guai seri indebitandosi con la banca, ma sicuramente è stata una mattina ricca di emozioni per il 18enne che potrà raccontare per tutta la vita di essere stato multimilionario... anche se solo per poche ore.