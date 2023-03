“Mixed by Erry”, la musicassetta falsa originale in vendita su eBay a 125 euro

Sale la febbre “Mixed by Harry”, anche su eBay. Il film diretto da Sydney Sibilia, uscito ieri in tutte le sale cinematografiche d'Italia, che narra le vicende di Enrico Frattasio, soprannominato Erry, re della pirateria discografica a Napoli negli anni ’90, un marchio poi divenuto cult, ha già riflessi negli appassionati del genere.

Una musicassetta pirata dell'album “Saddamuscia” del cantautore e cabarettista Federico Salvatore, recante la celebre etichetta Mixed by Erry, è in vendita sul famoso sito di vendita e aste on-line ad un prezzo sorprendente: ben 125 euro!

A ben vedere la cassetta pirata, è del tipo più ricercato, ovvero quella recante l'avvertimento «Attenzione: le cassette con fotocopia non sono Mixed by Erry», per diffidare dal “pezzotto” del “pezzotto”, ovvero la copia falsificata dal falso originale.