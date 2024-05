La modella più scura del mondo, ecco Nyakim Gatwech: dal Sudan al bullismo, le sue battaglie per i diritti delle donne nere

Nyakim Gatwech è una modella sud sudanese conosciuta come la Regina del Buio per via della sua pelle molto scura, risultato di alti livelli di melanina. Ha 28 anni, è considerata la modella più scura del mondo.

Nyakim ha trascorso la sua infanzia in un campo profughi in Africa. Sua madre è fuggita dal Paese prima ancora che lei nascesse a causa della guerra in corso in Sudan. Sua sorella maggiore è morta e suo fratello portava la cicatrice che si era procurata quando è stato aggredito con un coltello. Quando la famiglia si trasferì negli Stati Uniti, la (futura) modella ha vissuto uno stile di vita più confortevole e tranquillo, ma i suoi problemi non sono scomparsi. A causa del bullismo che ha subito proprio per il colore della sua pelle, Nyakim ha pensato di rinunciare al suo sogno di diventare una modella. Ma è rimasta forte e ha imparato ad amare se stessa per come è.

Gatwech infatti ha fatto del colore della sua pelle motivo di orgoglio e araldo della sua battaglia per i diritti delle donne nere.

In Sudan il modello di bellezza imposto alle donne è quello della donna bianca. La battaglia di Nyakim Gatwech, però, supera i confini del suo continente di appartenenza: imporsi come modella di punta nel mondo della moda e del make up (è stata scelta anche come testimonial di L’oreal per la campagna “You Worth It”) significa proporre un modello di bellezza realmente inclusivo per tutte le donne del mondo.