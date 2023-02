Moglie lascia il marito per l'amante su consiglio di una ChatGPT: ​«Mi ha dato la spinta di cui avevo bisogno»

Una donna ha lasciato il marito per il suo amante su consiglio di una ChatGPT. La protagonista, del sud di Londra, ha chiesto alla chatbox di OpenAI se doveva porre fine al suo matrimonio e ha ascoltato la sua risposta.

Moglie lascia il marito su consiglio di una ChatGPT

La 37enne si èscritta con il soprannome di "Sarah" e, secondo quanto riferito, lavora nel mondo della tecnologia, ed è per questo che le è venuta l'idea di chiedere al bot di aiutarla con una decisione di vita così importante. A riportare la storia è il tabloid britannico The Sun.

La relazione con l'amante

La donna aveva una relazione extraconiugale da sei mesi mentre da cinque anni era sposata. Tutto è iniziato su un sito di incontri rivolto a persone sposate chiamato Illicit Encounters. Tra i due è nata una sintonia su argomenti e problemi comuni vissuti nel rapporto di coppia. Questo ha portato Sarah a riflettere sul futuro del suo matrimonio. Ma, in difficoltà su quale scelta prendere, ha chiesto alla versione GPT-3 del chatbot «di scrivere una storia basata sulla mia situazione attuale e su cosa dovrebbe fare la persona coinvolta in un matrimonio fallito mentre vive l'eccitazione di una nuova relazione», ha raccontato la protagonista al Mirror.

La decisione

E la risposta che ha ricevuto è stata decisa: «Mi ha stupito come abbia colto il mio dilemma e persino considerato la mia felicità». Dopo aver seguito il consiglio della chatbot, ha detto: «Mi ha dato la spinta di cui avevo bisogno per fare il salto e lasciare una relazione che era stata in stasi per molto tempo».