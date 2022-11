Montesano e la maglietta della X Mas, l'avvocato: «Simbolo rispettato da tutti i vertici delle forze armate»

Parla l'avvocato Giorgio Assumma, legale di Enrico Montesano, il cantante espulso per decisione della Rai da Ballando con le stelle dopo aver indossato, durante le prove, una maglietta con il simbolo della Decima Mas e sulle spalle il motto “Memento audere semper”. «Non ho ancora tutti gli elementi per inquadrare compiutamente la situazione che è stata sottoposta al mio esame da Enrico Montesano. Ma un documento fotografico, diffuso in rete perché messo a disposizione dall'Associazione nazionale marinai d'Italia X Flottiglia Mas poche ore fa, mi induce a una riflessione significativa, che non credo possa essere contestata», ha detto l'avvocato.

Montesano escluso da Ballando per la maglietta fascista: «Farò ricorso contro la Rai. Avevano visto la t-shirt senza obiezioni»

Montesano espulso da Ballando con le stelle

«Nel documento fotografico - spiega Assumma - è effigiato l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, affiancato da tutti i vertici delle forze armate: sono tutti sull'attenti per ricevere gli onori militari dalle associazioni d'arma presenti e schierate in occasione di una cerimonia pubblica. Si scorge chiaramente in prima fila un alfiere della rappresentanza della X Mas, anch'essa schierata, che regge ed espone il vessillo del reparto nel quale è riprodotto esattamente il simbolo impresso sulla maglietta indossata da da Enrico Montesano».

«La riflessione a cui sono indotto - ha proseguito il legale - è questa: se l'esposizione di tale simbolo è stata ritenuta lecita e degna di rispetto dalle alte sfere della presidenza della Repubblica e dai vertici delle forze armate, come poteva destare sospetto di illegalità e offesa ai valori della Repubblica democratica nell'attore Montesano e nei tecnici della Rai addetti alla vigilanza sul programma?».