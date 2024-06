Emily, bella, giovane e laureata: «Ho pensato che dovevo essere felice, così ho fatto il muratore e lotto contro i commenti sessisti»

Emily Leach sembra una modella, ma il suo vero lavoro è tra impalcature, cemento e mattoni: la ragazza ha seguito il suo istinto ed è divantata un muratore. Ora racconta sui social quanto è stato difficile farsi accettare da un settore fatto di soli uomini.

Emily, la "muratrice" dello Yorkshire

Emily è una ragazza inglese di 25 anni e fin da quando era bambina voleva fare il muratore. Le sue foto in abiti femminili, smalto rosa e capelli lunghi non fanno pensare che abbia davvero seguito questo sogno. Ha studiato veterinaria ma dopo la laurea non ha mai praticato questa professione, decidendo di riprende in mano il suo progetto di vita originale: lavorare tra calce e livelle. Si è candidata per un apprendistato presso un'impresa di costruzione con la paura di non essere presa sul serio in quanto donna, ma contro ogni avversità l'azienda la ha selezionata.

Il sessismo sui social

Emily ha raccontato la sua storia online, dove ha dovuto far fronte a molti commenti sessisti. Sul lavoro dice di non sentirsi troppo giudicata, ma sul web la situazione tende sempre a degenerare. «Ho solo pensato: devo essere felice - spiega la 25enne a The Sun - Devo fare un lavoro che mi piaccia. Quindi ho fatto domanda per l'apprendistato ed eccomi qui! È un lavoro davvero duro ma lo adoro.

Non sarei in grado di alzarmi e fare quello che faccio se non lo amassi. Sento che la gente pensa che il mio lavoro sia fatto di uomini trasandati che fischiano tutto il tempo e odiano le donne, ma non sono tutti così. Ricevo vari commenti online che mi dicono che non sono abbastanza forte per fare il muratore, o che dovrei tornare in cucina e prepararmi un panino, ma non lascio che le tali opinioni mi distruggano».