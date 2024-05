«Sono nata in una famiglia religiosa ma a 15 anni sono rimasta incinta di due gemelle: la reazione di mamma e papà è stata inaspettata»

Nascere in una famiglia ultra religiosa, con tanto di severe restrizioni, per poi ritrovarsi a 15 anni incinta di due gemelle può sconvolgere la vita. Come raccontarlo ai propri genitori? Qual è la scelta migliore da fare per le piccole? La protagonista di questa vicenda, Karina Amaya, ha raccontato in alcuni video su TikTok la sua esperienza durante la quale non tutto è andato come si sarebbe immaginata.

La content creator residente in Sud Carolina, oggi 20enne, è scesa nei particolari per raccontare la sua adolescenza travagliata durante la quale si è ritrovata catapultata in una vita da adulta. Mentre cresceva e faceva nuove conoscenze, i genitori controllavano, e spesso sequestravano, il suo cellulare ogni giorno mentre anche il suo tempo libero veniva limitato, riporta il Daily Mail.

Forse in un atto di ribellione, la giovane che all'epoca aveva 13 anni, decide di fidanzarsi con un ragazzo, che poi sarebbe diventato l'attuale marito.

Due anni dopo, a 15 anni, il dramma: dopo una notte di passione, avuta di nascosto dai genitori nella sua camera, ha scoperto di essere incinta. «Come fare? Come dire a mamma e papà che ho un ragazzo e che ora sono incinta?», ha pensato in quei giorni frenetici.

La scoperta scioccante

Per quasi 5 mesi la gravidanza è rimasta un segreto tra lei e il fidanzato. Fino a quando è arrivata un'altra notizia scioccante: i bimbi in grembo erano due, due femminucce. Ripensandoci, Karina ricorda di essersi sentita «malissimo». «Mi sentivo davvero male. E ho iniziato a piangere», ha ricordato amareggiata. «Mi sono sentita male perché non sapevo come la pensasse mio padre o cosa mi avrebbe detto. Pensavo che mi avrebbe buttato fuori di casa».

Dopo settimane in cui è riuscita a nascondere la gravidanza, sua madre si è insospettita: impossibile nascondere la pancia. Per i genitori è stato un duro colpo sapere che la figlia non solo era incinta, ma avrebbe partorito due gemelle. La 20enne ha spiegato: «Quando ne sono venuti conoscenza, mio padre è andato in camera sua, ha chiuso la porta ed è rimasto lì dentro, mentre mia madre si è buttata a terra a piangere a dirotto».

La svolta

Con il passare del tempo le cose hanno preso una piega migliore, quando i suoi genitori hanno lentamente cominciato ad affrontare la notizia. «Andrà tutto bene». Queste le parole del papà, pronunciate di punto in bianco, che le hanno cambiato la vita. «Ti sosterremo in questo tuo viaggio».

Il futuro nonno ha quindi iniziato a costruire per le sue nipotine una stanza tutta per loro. Nel frattempo, la madre di Karina è rimasta al suo fianco accompagnandola a ogni visita medica e a ogni ecografia. Fino al momento del parto, festeggiato con gioia da tutta la famiglia.