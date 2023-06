Natalia Paragoni: «Mi si sono rotte le acque. Andrea Zelletta nel panico totale»

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a breve diventeranno genitori di una bambina. L'influencer e il dj si sono conosciuti all'interno dello studio di Uomini e Donne dove è sbocciato il loro amore. I due sono molto attivi sui propri profili social e, spesso, Natalia si confronta sui temi relativi alla gravidanza con le sue follower. L'ultimo video che vede la coppia protagonista è uno scherzo che la modella ha fatto al compagno: ha finto che si fossero rotte le acque.

Natalia Paragoni ha preparato uno scherzo al suo fidanzato, Andrea Zelletta, che ci è cascato con tutte le scarpe.

La futura mamma ha posizionato lo smartphone in modo che potesse riprendere tutto e in maniera tale che il fidanzato non lo vedesse. Quindi, si è rovesciata una bottiglietta d'acqua nella parte bassa del vestito e con le mani ha massaggiato finché non ha formato una grossa chiazza.

Natalia ha chiamato Andrea urlando: «Devi venire! Mi si sono rotte le acque». Zelletta, che si stava facendo una doccia, è corso dalla compagna visibilmente nel panico, salvo poi capire che si trattava di uno scherzo.

La didascalia del post recita: «Ero troppo curiosa di vedere la sua reazione. Andrea in panico totale. La prossima volta sarà più veloce e preparato, povero stava facendo la doccia. Che cattiva che sono!».

Dopo aver pubblicato il video, Natalia Paragoni ha postato una storia in cui si trova con Andrea Zelletta e spiega: «Quindi la sensazione di panico che hai avuto ti è servita giusto? Perciò la prossima volta che succede devi essere più sbrigativo. Le borse sono pronte, tu devi cercare il telefono e le chiavi».