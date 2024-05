Nemo vince l'Eurovision, Vannacci: «Il Mondo al Contrario è sempre più nauseante»

«Il Mondo al Contrario è sempre più nauseante». Roberto Vannacci, il generale sospeso dall'Esercito, candidato con la Lega alle Europee, sui social commenta così la notizia della vittoria all'Eurovision Song Contest 2024 di Nemo, l'artista che rappresenta la Svizzera ed è la prima persona di genere non binario a vincere la rassegna.

Nemo, chi è il vincitore (non binario) dell'Eurovision 2024: «Rendermi conto della mia identità mi ha reso libero»

Chi è il vincitore dell'Eurovision

Nemo Mettler, artista svizzero di 24 anni, ha iniziato a suonare il pianoforte, il violino e la batteria fin da bambino: si è avvicinato al canto lirico all'età di 9 anni prima di interessarsi al rap e iniziare a scrivere canzoni.

È entrato nel cast di un musical a 13 anni, ma il successo è arrivato nel 2016 con un rap in svizzero tedesco diventato virale sui social network.

Nel 2018 ha vinto il premio come miglior artista svizzero agli Swiss Music Awards.

Cosa significa non binario

Il termine non binario indica il non riconoscersi strettamente né nel genere maschile né in quello femminile e in inglese si riferiscono a se stessi con i pronomi they/them (loro/essi). Possono identificarsi sia come uomo che come donna, da qualche parte nel mezzo o completamente al di fuori di queste categorie. Oltre a lui, nella competizione era presente anche l'irlandese Bambie Thug come persona non binaria.