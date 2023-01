Niccolò Fabi e il dramma della figlia morta: «Sono più sereno di 25 anni fa. Sanremo? Vivo lontano da tv e social»

Debuttò 25 anni fa a Sanremo, dove vinse il premio della critica per le nuove proposte, ma Niccolò Fabi, che è in tour promozionale per presentare il progetto discografico Meno per meno, che celebra un quarto di secolo di carriera, il festival non lo guarda più.

«In casa non ho neppure la tv. Se partecipa un collega che conosco, a cui voglio bene, lo seguo indirettamente, attraverso quello che viene pubblicato. Ma non mi interessa la ritualità collettiva del programmone, di cui cambiano i presentatori, gli stacchetti, ma non il principio», confessa il cantautore romano in un'intervista al Corriere Fiorentino, in cui torna a parlare della morte di sua figlia Olimpia, morta ad appena 22 mesi per una meningite.

A breve distanza da quel lutto gigantesco, trovò la forza ed il coraggio di organizzare un megaconcerto di 12 ore “Parole di Lulù”. «L’ho fatto senza volerlo, mettendo al centro piuttosto che la narrazione, la rappresentazione di un uomo nelle sue varie sfumature, nei momenti più complessi e in quelli più esaltanti della sua esistenza, rendendoli ordinari: non banali, ma inseriti nel corso naturale della sua storia».

Tra le nuove generazioni di cantanti, ammette di apprezzare la «scrittura evocativa, come quella di Andrea Laszlo De Simone o di Emma Nolde, toscana», mentre non si vergogna di sottolineare che la sua musica è elitaria. «È inevitabile che la famiglia, gli studi, le esperienze di vita e le persone che incontri influiscano sul nostro vocabolario. Io non posso essere popolare: questo è un dato tecnico».