U&D, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono (già) lasciati: lui in lacrime spiega cosa è successo

Nicole Santinelli ha lasciato Carlo Alberto Mancini. La tronista di Uomini e Donne, secondo quanto affermato dal suo corteggiatore, avrebbe interrotto la storia con lui proprio nelle ultime ore. In una diretta Instagram, il ragazzo si sfoga con i fan della coppia: «La nostra storia è finita, ma io non ho problemi a farmi vedere così, anche se mi scappa una lacrima non fa niente». Ma cosa è successo?

Carlo: «Non attaccate lei»

«Io le ho promesso che l'avrei rispettata e amata. Perché sono quel tipo di uomo - afferma il corteggiatore di Nicole Santinelli su Instagram-.

Sono fiero di trattare le donne con educazione e gentilezza. Siamo in un periodo in cui la donna è affascinata dall'uomo sfuggente, da quello che fa mancare la terra sotto i piedi. Io non sono quel tipo di uomo. Io do certezze. Non è una sorpresa che io mi manifesti in maniera impetuosa a livello sentimentale».

Solo una settimana fa a Verissimo, i due si giuravano amore e le parole del ragazzo hanno commosso i telespettatori. Non è chiaro quale sia la motivazione che abbia spinto la ragazza a lasciarlo, ma pare che abbia preso questa decisione.

Carlo, in merito, chiede ai fan di rispettarla: «Vorrei anche difendere lei che merita tutta la felicità del mondo. Con me è stata onesta, schietta e sincera. Non datele addosso perchè è speciale. Non ho bisogno di essere difeso. Non attaccatela», conclude su Instagram il corteggiatore del programma di Maria De Filippi.