Noemi Bocchi rivela il suo dolore segreto: «Soffro di diastasi addominale». Totti: «Ti sarò vicino»

«C'è un tempo per ogni cosa... Uno per parlare e uno per tacere. Per tutta la vita ho scelto di tacere per proteggermi». Comincia così il lungo post di Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti, che su Instagram ha deciso di parlare pubblicamente della patologia da cui è affetta: la diastasi addominale. «Il più delle volte perché non venivo ascoltata dalle persone a me vicine e restare in silenzio era più facile - scrive Noemi Bocchi -. Tante volte perché mi sono sentita raccontare in ruoli che non mi appartenevano, ma anche i ruoli "scomodi" fanno parte della vita di ognuno di noi e si accettano per svariati motivi».

Diastasi addominale, cos'è la malattia di Noemi Bocchi: colpisce le donne dopo il parto, sintomi non solo estetici

Noemi Bocchi, il dolore segreto

Prima di parlare nel dettaglio della sua condizione, la compagna di Totti ha condiviso una profonda riflessione su se stessa: «Per molto tempo mi son sentita a metà: metà qui e metà altrove. Un altrove che non conoscevo e mi faceva paura. Poi è arrivata una parvenza di benessere in cui ho iniziato a sentirmi bene, finalmente. Come per magia ogni pezzetto sparso qui e là della mia vita stava tornando al proprio posto. Lo sentivo nelle ossa, nelle lacrime e nei miei sorrisi... Finalmente lo sentivo».

Leggendo queste parole, è impossibile non pensare a Francesco Totti: «Mi sto riferendo a ciò che è successo nell'ultimo periodo? - dice Noemi - Forse alcune parole fanno pensare di sì e, forse, in parte è anche vero! In realtà mi sto riferendo ad una cosa che riguarda soltanto me e che, poi, ho scoperto riguardare molte donne. Grazie ai loro racconti pieni di coraggio ho trovato la forza di raccontarvi cosa inzia ad invalidare le mie giornate».

Cos'è la diastasi addominale: il racconto di Noemi Bocchi

Noemi Bocchi viene al dunque e spiega nel dettaglio quale sia il malessere con il quale ha dovuto convivere per anni: «Dopo i parti ho iniziato a star male e da tutti venivo liquidata con un: hai partorito, è normale. Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: soffro di diastasi addominale. Ho scoperto di averla grazie ai gruppi Facebook in cui ci sono donne che con la loro testimonianza danno coraggio ad altre donne. Questa cosa mi ha colpito molto: donne che si sostengono per superare un malessere non capito né dalle famiglie, né dalla società. Un intervento che passa come estetico, ma di estetico ha ben poco».

Totti: «Ed io sarò con te»

Oggi Noemi sta meglio e deve tutto alla possibilità di confronto che ha trovato sui social: «Grazie a loro ho deciso il percorso da intraprendere e con chi! I loro racconti mi hanno fatto prendere coscienza e ho deciso di fare la mia parte condividendo il mio percorso e raccontandovi anche i sentimenti che l'articolo sulla gravidanza ha suscitato in me... Sentimenti che si generarano in tutte le donne che hanno patologia e si sentono rivolgere domande inopportune. Se le donne da sole sono pura forza, insieme sono uragani!». Il primo commento al post è proprio di Francesco Totti e suona come una grande dichiarazione d'amore: «Ed io ti sarò vicino».