Non festeggia matrimonio in chiesa, zia chiede indietro il regalo ma la sposa si rifiuta

Per molte coppie che si sposano, parte del matrimonio è ricevere regali dalla famiglia e dagli amici che partecipano al grande giorno. Ma a una sposa è stato chiesto di restituire un regalo che ha ricevuto il giorno del suo matrimonio. La donna ha affermato che sua zia ha inviato un regalo a lei e al suo nuovo marito, ma non si è presentata nel grande giorno perché non poteva fare il viaggio. Perché? Aveva saputo che la donna aveva un "matrimonio aconfessionale" senza un prete presente, disapprovò così tanto che chiese che il dono fosse revocato .

Chiede indietro il regalo alla nipote perché non si è sposata in chiesa, il racconto

In un post su Reddit, la donna ha spiegato che sua zia l'ha accusata di non essere effettivamente sposata, e ha detto di volere indietro il regalo perché avrebbe dovuto "celebrare il matrimonio", che credeva non fosse avvenuto.

L'opinione della sposa

Tuttavia, la donna - e tutti gli altri presenti al suo matrimonio - è fermamente convinta di essere sposata, quindi non dovrebbe restituire un regalo che le è già stato fatto. Ha scritto nel suo post: "Sono stata cresciuta cattolica, ma ora mi considero una spiritualista aconfessionale. Il mio partner non è stato cresciuto cristiano e ha una posizione simile alla mia. La nostra cerimonia di matrimonio era aconfessionale".

La telefonata

"Mia zia è stata invitata al mio matrimonio, ma non ha potuto fare il viaggio e ha rifiutato con un regalo. Di recente, però, mi ha contattato e mi ha detto che mia madre le aveva detto che non c'era un prete al nostro matrimonio. Ho confermato che questo era così e mi ha risposto 'quindi non sei davvero sposata'". Alla fine le ha attaccato il telefono.