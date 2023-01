«Offro ricompensa a chi mi porta a casa l'anello di mia nonna», l'appello dell'attrice Matilde Reymão dopo la rapina

L'attrice Matilde Reymão ha utilizzato il suo profilo Instagram per fare un appello dopo che la casa di sua madre è stata saccheggiata da alcuni malviventi. In lacrime, l'attrice ha raccontato: «Hanno preso tutto, compresi i gioielli di incondizionato valore sentimentale. Offro una ricompensa a chi mi porta l'anello - della nonna - a casa». Con questo messaggio condiviso sui social, la giovane intende capire se qualcuno possa «aver visto qualcosa di strano», anche perché «un'altra casa è stata svaligiata», proprio accanto a quella della madre. «Voglio mettervi in ​​guardia perché molte volte pensiamo che succeda solo agli altri. Ci sono cose che i soldi non possono comprare», ha concluso l'attrice.