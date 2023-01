Olivia Messina, la modella curvy risponde agli hater: «La lingerie per adolescenti mi aiuta ad amare me stessa»

Olivia Messina è una modella per taglie forti ed ha recentemente rivelato sul suo profilo TikTok di sentirsi più sicura di sé stessa e di amarsi di più, anche grazie alla lingerie per adolescenti. La modella curvy crea tantissimi contenuti sui social dove è molto amata anche per il suo messaggio di body positivity. I commenti maligni degli hater non hanno mai abbattuto Olivia.

I commenti sotto i post di Olivia

«La lingerie per adolescenti mi aiuta a sentirmi più me stessa». Le foto che Olivia Messina posta in intimo hanno totalizzato migliaia di like e commenti, alcuni molto positivi come ad esempio: «Sei davvero bellissima», altri molto cattivi: «Forse è meglio che tu vada in palestra invece che a comprare completini intimi». Olivia Messina è purtroppo abituata a far fronte alle opinioni maligne espresse dai suoi follower, con il tempo però, ha imparato a non considerare le critiche negative.

I profili social di Olivia

Olivia Messina è molto conosciuta sui social dove conta tantissimi follower: su Instagram è seguita da più di 300.000 persone mentre su TikTok conta quasi 600.000 follower. Il messaggio che Olivia vuole trasmettere è quello di accettarsi sempre e comunque, perché l'importante è stare bene con sé stessi.