Rebecca Busi, la pilota italiana che corre la Dakar grazie a OnlyFans: «Ognuno deve usare i social come vuole»

OnlyFans cambia la vita. O aiuta a cambiarla, se sfruttato bene. È il caso di Rebecca Busi, pilota italiana che grazie alla piattaforma per contenuti espliciti è potuta volare in Arabia Saudita a correre la Dakar. «Sono ancora stupita per la forza con cui hanno creduto in me, non sarei qui senza di loro», ha raccontato.

Rebecca Busi, l'intervista

La pilota 26enne aveva partecipato alla corsa nel deserto un anno fa per la prima volta. «Appena ho concluso l’edizione 2022 ho pensato che sarei voluta tornare. Fino a sei mesi fa non ero sicura di riuscirci perché faticavo a trovare qualcuno che credessi in me: è stata dura anche per il morale», ha detto in un'intervista al Corriere. Poi, ecco l'opportunità. OnlyFans l'ha contattata per formare un team tutto al femminile, insieme a un'altra pilota italiana, Giulia Maroni.

«Sono ancora stupita per la forza con cui hanno creduto in me, non sarei qui senza di loro. In Arabia Saudita addirittura la piattaforma è bannata. Credo che nella nostra parte del mondo godiamo di tanta libertà e ognuno possa usare i social come vuole ma io trasmetto il mio mestiere, non il mio faccino. Abbiamo aperto un canale gratuito dedicato esclusivamente al mondo del rally e dei motori», ha detto.

Attrice nel film 2 Win

Pilota, ma anche attrice. Quest'anno sarà al cinema con Riccardo Scamarcio. «Ho interpretato Fabrizia Pons (unica italiana nella storia a conquistare punti sia come navigatrice che come pilota, ndr) nel film “2 Win” dedicato al mondo del rally che dovrebbe uscire nel corso del 2023. All’inizio pensavo che fosse uno scherzo poi mi sono buttata anima e corpo nel progetto incastrando riprese, allenamenti e esami. Ne è valsa davvero la pena».