Ornella Vanoni: «Sento che morirò a 95 anni ma non ho paura. Sono sola da 30 anni. Mio figlio? Ricominciai a lavorare subito per colpa di mio marito»

Ornella Vanoni non si sente una signora ma una donna che «si è impegnata per invecchiare ridendo e negli anni mi sono anche quasi liberata della tristezza che mi si era appiccicata addosso. Quella che avete visto da Fazio è la mia natura buffa, infantile, la vera me». Parole pronunciante al settimanale Oggi. Parole non da "diva". «Non mi sento una star o robe simili, parole che non sopporto. Sono una persona che canta e recita, c’è già troppa gente che non sa fare niente e si fa chiamare “star”, per carità». Quello che le piace, e da Fabio Fazio lo dimostra in ogni puntata essendo diventata un'ospite fissa del programma, è l'essere potuta arrivare a 90 anni e potersi esprimere senza paura di sbagliare. Un senso di libertà incredibile. «C’è voluta una vita per arrivare a essere me stessa. Tutti noi portiamo una maschera, io me la sono tolta, è liberatorio - racconta ancora al settimanale diretto da Carlo Verdelli - Attenzione, però, dei filtri ci devono essere se servono, è una questione di grazia e di educazione».

La morte

Ora che il programma di Fabio Fazio è andato in vacanza Ornella Vanoni si annoia. «Se smetto di lavorare muoio, non posso, devo sempre avere un progetto».

E infatti ha un tour in programma e dopo le vacanze estive inciderà anche un nuovo disco. In televisione parla smesso del suo funerale. A Oggi svela una sua sensazione: «Secondo me morirò a 95 anni. E non ho paura».

Gli amori

A Cristina Rogledi parla dei suoi amori. Ma con una avvertenza: «Pare che io sia stata una che la dava via come un frisbee, mica era così. Ho avuto dei grandi amori e delle avventure, come tutti». Fare l'elenco sarebbe lungo e già ripetuto. La verità è che «ora sono sola da quasi 30 anni, la mia ultima relazione mi ha profondamente amareggiato. Era un uomo inadatto, aveva un complesso nei miei confronti ma io per tre anni mi sono raccontata che sarebbe cambiato, colpa mia. Vorrei non averlo mai incontrato, è stata una delusione umana, peggio di uno che ti tradisce».

Il figlio

Tra le poche cose che non le sono riuscite è quella di avere al suo fianco una famiglia: «Mi dispiace tanto, ne soffro ancora. La sera sono quasi sempre sola con il mio amore, il mio barboncino Ondina e a volte mi intristisco. Mi sarebbe anche piaciuto dare un fratello a mio figlio Cristiano perché io ho patito l’essere figlia unica. Invece, non è arrivato l’uomo giusto». E alla domanda che madre è stata Ornella Vanoni si intristisce. «È stato bellissimo essere incinta: l’unico momento della mia vita in cui non mi sono sentita sola. Ho partorito e ho pianto tre ore tra la felicità e il rimpianto. Avrei voluto godermi la maternità ma mio marito disse che dovevo tornare subito al lavoro altrimenti sarebbe fallito, e ho voluto aiutarlo. Il risultato è che è fallito lo stesso, non mi ha pagata e ho dovuto rimboccarmi le maniche. Non mi sono più fermata da allora e il mio mestiere prevedeva che stessi fuori di notte, in giro per il mondo. Vedevo spesso mio figlio ma è cresciuto a Santa Margherita con i miei genitori, il padre non se ne occupava, e io non me la sentivo di lasciarlo con una tata. Lui diceva le sue paroline ma io non lo capivo, mia madre invece sì ed era una sofferenza. Però posso dire di aver fatto tutto il possibile per mio figlio e per l’intera famiglia. Non è mancato nulla a nessuno. Quando Cristiano è diventato grande ha capito e mi ha ringraziato. La mia gioia più grande sono mio figlio e i miei due nipoti, li amo».