Va dal dentista per curare le carie ma un'overdose di Fentanyl (somministrato dal dottore) le danneggia gravemente il cervello

Una donna di Miami ha subito gravi danni cerebrali dopo aver ricevuto una presunta dose eccessiva di fentanyl durante un intervento odontoiatrico ritenuto «non necessario». Maria Lugo Querales è sfuggita per poco alla morte il 10 maggio 2022, quando il suo cuore ha smesso di battere e non è riuscita a respirare, dopo che il dottor Jerry Teague le avrebbe somministrato quantità eccessive di farmaci per l'anestesia senza intubarla prima, secondo la denuncia civile per negligenza medica presentata dal marito della paziente, Luis Espana, e riportata dal New York Post.

Nella causa civile sono stati citati anche altri dentisti coinvolti nell'operazione: il dottor Lane Freeman e il dottor Stuart Nunnally, insieme alla loro clinica dentistica, Nunnally, Freeman and Owens, in in Texas. Come riportato dal San Antonio Express-News, che cita una relazione della polizia, le sono stati somministrati l'anestetico e analgesico fentanyl, il sedativo midazolam e l'anestetico lidocaina.

Maria Lugo era l'unica paziente del dottor Teague quel giorno e né lui né gli altri dentisti hanno ricevuto il consenso informato per l'anestesia, secondo la causa. Nei documenti giudiziari si legge che il dentista non avrebbe intubato la paziente prima di sottoporla ad anestesia, provocando un'overdose di farmaci anestetici.

L'intervento odontoiatrico programmato è stato annullato mentre Lugo veniva trasportata d'urgenza dal personale del pronto soccorso al St.

David's Medical Center di Austin. Teague, a cui era stato da poco diagnosticato un cancro terminale, è morto due settimane dopo proprio a causa del tumore. Aveva 70 anni.

Nel 2016 il dottor Teague era stato sospeso per tre anni dallo State Board of Dental Examiners dopo che un campione di follicoli piliferi aveva dato esito positivo per fentanyl e midazolam. La sua sospensione è terminata nel 2019, ed è stato assunto dalla clinica di Marble Falls.

Oggi, Maria Lugo vive in una struttura di riabilitazione neurologica in Florida, dove respira attraverso una tracheotomia e mangia grazie a un tubo. La donna aveva cercato trattamento nella clinica in Texas dopo aver visto un video su YouTube in cui il Dr. Ludwig Johnson, un influencer di Instagram con 1,9 milioni di follower, presentava la clinica.