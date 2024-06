Padre ritrova la figlia in Polonia, era sparita nel 2021 con la moglie dopo la fine del matrimonio

Filippo Zanella, un fisioterapista di Cesena di 47 anni non vedeva sua figlia da settembre 2021 dopo che era stata portata dalla madre di origine polacca verso il suo paese d'origine. A gennaio 2024 si è recato con un'investigatore privato in Polonia per rintracciarla. Dopo mesi di ricerche nella giornata di mercoledi 5 giugno, nella città di Rzezsov, ha riabbracciato sua figlia.

La vicenda

Il dramma per Filippo Zanella inizia il 22 settembre 2021 quando l'ex moglie gli comunica di essere dovuta tornare in Polonia perchè la nonna era malata. In questo viaggio si era portata con sé anche la figlia Noemi, nata a Cesena nel 2015. Il matrimonio non ha funzionato e per la figlia era stato stabilito un affidamento congiunto.