Paola Barale e l'aborto, i messaggi choc: «Mi hanno detto che uccido i figli. Ognuna è libera di fare questa difficile scelta»

Paola Barale e l'aborto. Ha deciso di raccontarsi senza veli la showgirl che ha lasciato i suoi pensieri, i suoi dolori, le sue vittorie e le sue sconfitte alle pagine del suo libro “Non è poi la fine del mondo”. Ha parlato di tutto: d'amore, di emozioni e anche di menopausa vista come lutto dalle donne, la Barale. Poi un capitolo è dato a una decisione importante che la conduttrice ha dovuto prendere nella sua vita. Era rimasta incinta dopo solo 1 mese dall'inizio di una relazione e Paola non se la sentì di portare avanti quella gravidanza, aveva paura di essere una mamma single spiega. Confessioni che hanno scatenato l'indignazione del web e oggi Paola Barale ha raccontato tutto al settimanale Chi.

Paola Barale e l'aborto, gli insulti sul web

«Una l’altro giorno mi ha scritto che io uccido i figli.

La vita privata

Ha scritto questo libro Paola come atto d'amore verso se e verso chi lo leggerà, spera e dice anche al settimanale di Alfonso Signorini che oggi vede le critiche e i commenti con occhi più maturi. Poi immancabilmente nel testo si parla anche d'amore: «Dai 16 ai 48 anni sono sempre stata fidanzata, ho sempre avuto uomini che mi corteggiavano, però ecco ora me ne accorgo un po’ di più», ma non ha detto se al momento è fidanzata o no