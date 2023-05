Paola Caruso, operato il figlio Michele: «Ora bisogna pregare». La foto dopo l'intervento in ospedale

Paola Caruso ha pubblicato la foto del figlio Michele dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto. «Michele operato, bisogna pregare», scrive su Instagram. Il piccolo ha 4 anni e dopo l'"incidente in Egitto" non riusciva più a camminare liberamente se non con un tutore. La disperazione della mamma ha commosso il web e i telespettatori. Scopriamo insieme i dettagli.

La speranza per la showgirl Paola Caruso è che il figlio riprenda a camminare senza tutore. L'intervento è terminato con successo e ora la lenta ripresa. Un farmaco iniettato in Egitto dopo l'influenza gli ha danneggiato la mobilità. Paola ne ha parlato in diverse interviste, tra cui quella a Verissimo che ha commosso migliaia di telespettatori.

«Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare.