Paola Caruso in lacrime a Verissimo: «Il mio bambino dovrà portare il tutore per tutta la vita, sono disperata»

Paola Caruso ha raccontato a Verissimo le condizioni di salute del suo bambino Michele al quale era stato iniettato un farmaco non adatto ai bambini, che gli ha causato la paralisi del nervo sciatico. La showgirl, che durante l'intervista con Silvia Toffanin, ha sempre pianto, ha detto che suo figlio dovrà portare un tutore per tutta la vita perché anche se la gamba ha recuperato un po' la motorietà, il piede non si muove più.

Il dramma di Paola Caruso è cominciato negli ultimi mesi del 2022 quando la showgirl si era recata in Egitto per una vacanza con il suo bambino. Michele, dopo alcuni giorni, ha preso la febbre che, nonostante le medicine, non accennava a scendere. Paola quindi si è rivolta a un medico locale che ha iniettato un farmaco al piccolo. La situazione invece di migliorare, è peggiorata: una volta rientrati in Italia, il bambino non muoveva più una gamba. L'iniezione gli ha danneggiato il nervo sciatico. Oggi, domenica 12 marzo, Paola Caruso ha raccontato: «Dopo un ciclo di fisioterapia, Michele ha ripreso un po' a muovere la gamba ma il piedino è ancora bloccato e i medici hanno detto che non va bene, per questo temono che dovrà tenere il tutore tutta la vita. A fine mese andrò in America per capire se Michele potrà essere operato lì. È la nostra ultima possibilità».

Silvia Toffanin ha chiesto a Paola se il papà del bambino è a conoscenza della situazione e la showgirl ha risposto: «Mi ha fatto una chiamata due settimane fa, ma nulla di più. In questo momento siamo solo io e Michele».