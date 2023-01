Paola Caruso, cos'ha il piccolo Michele: i dettagli non sono sfuggiti ai followers

Paola Caruso sta attraversando un momento molto difficile della sua vita privata. A preoccuparla sono sia i gravi problemi di salute che ha il suo bambino, come ha raccontato sui social, sia la stanchezza fisica per questa situazione che inizia a farsi sentire e lei stessa è stata ricoverata in ospedale per un malore.

Paola non ha ancora voluto dire cosa ha il suo bambino Michele. Ha spiegato nelle stories di essere stata costretta a rientrare prima da un viaggio a Sharm con il piccolo perché si era resa conto che qualcosa non andava e dopo che il figlio si era sentito male è arrivata una diagnosi che l'ha scioccata. Da allora il bimbo sta seguendo delle terapie nella speranza che tutto possa tornare come prima.

Se la Caruso non ha voluto dire di cosa si tratti però, alcuni suoi followers hanno intuito che potrebbe trattarsi di un problema neurologico e la stessa ex bonas pare confermarlo. In una foto un utente commenta: «Ma non vedete che posta foto con il bambino sempre in braccio, che ne sappiamo noi se avrra avuto qualche problema neurologico, lei parlava che il bimbo aveva bisogno di terapie», un'osservazione a cui Paola ha risposto: «Persona intelligente», lasciando intendere che il problema di salute è proprio di quella natura.

In un successivo video di Paola e Michele mentre camminano un'altra persona fa notare come il bimbo non riesca a mettere bene le gambe, confermando un problema che potrebbe essere di natura neuologica. Paola intanto continuna a far sapere di voler lottare con tutte le sue forze per far stare bene il figlio e di fargli pesare il meno possibile questa brutta situazione in cui si trova.