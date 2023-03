Paola Turani mostra figlio in bici e viene travolta dalle polemiche, ma ammette: «Avete ragione voi»

Paola Turani ha condiviso, come spesso accade, uno dei momenti trascorsi in famiglia con i suoi follower, ma dopo aver postato un video sono piovute le critiche. La modella che ha trascorso un weekend tra cari amici e motori al Porsche Experience Center Franciacorta insieme al piccolo Enea, ha mostrato il bimbo che, preso dall'enfasi, sfrecciava a tutta velocità con una biciclettina in pista.

Tra le immagini del post si vede il bambino che corre, al punto che la Turani lo deve invitare a procedere più lentamente. Felice per il fatto di godersi la bicicletta il piccolo Enea sfreccia, così che la stessa Paola ironizza dicendo: «A qualcuno piacciono i motori.. i geni non mentono!!». Ma in questa giornata spensierata e di felicità familiare non sono mancate le critiche di chi ha notato un dettaglio che non è affatto piaciuto.

Diverse persone hanno accusato la Turi di non aver messo un caschetto ad Enea che, cadendo, si sarebbe potuto fare molto male. Tanti followers hanno sottolineato questa mancanza sulla quale però Paola ha fatto un mea culpa, riportando la polemica nelle storie e spiegando: «Mi state facendo notare che Enea non ha il caschetto, avete ragione, me lo procurerò». Come tutte le mamme, Paola, mette prima di ogni possibile polemicha la sicurezza del suo bimbo al primo posto.