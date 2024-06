Paolo Bonolis: «Io e Sonia Bruganelli? Divorzio figlio di cambiamenti, meglio che finisca prima che diventi bugiarda»

Paolo Bonolis è stato ospite della nuova puntata di "Passa dal BSMT", il podcast di Gianluca Gazzoli, con cui ha ripercorso gli step più importanti della sua carriera lavorativa e ha spiegato il senso della vita, o almeno, come la intende lui. Solo un anno fa annunciava la separazione dalla moglie, Sonia Bruganelli, e da allora non ne ha più parlato. Dopo un periodo di silenzio, la Bruganelli è stata fotografata in compagnia dell'insegnante di danza di "Ballando con le Stelle", Angelo Madonia, facendo nascere li sospetto di una possibile frequentazione tra i due. Ma come l'ha presa Bonolis?

Le parole di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis ha parlato per la prima volta del divorzio da Sonia Bruganelli:«Il divorzio non è figlio del lavoro, è figlio di altre cose, di cambiamenti interiori delle persone che vanno rispettati. Così come una persona ha delle cose che ti può dare e tu le accogli, quando non te le può dare più o non te le vuole dare più perché devi pretenderle? Ogni cosa è fatta di luce e ombra: se guardi la luce la cosa passa, se guardi l’ombra ti immalinconisci. La realtà la gestisci per quello che è: ti godi ciò che è stato e accetti ciò che è diventato. Funziona così. Preferisco che una cosa finisca invece che diventi bugiarda».

Sonia Bruganelli sulla separazione

Sonia Bruganelli aveva commentato, invece, durante l'intervista a Silvia Toffanin a Verissimo: «Sto bene. Sta andando tutto benissimo, come sempre. Credo sia normale che continuiamo a condividere del tempo insieme. Il concetto di separazione a volte viene considerato in una maniera eccessivamente chiusa». Nonostante la separazione, i due sono rimasti quindi molto amici: «Siamo amicissimi, confidenti. Se ci rinnamoreremo? Può darsi, non lo posso sapere». «Paolo è l'amore più grande della mia vita insieme ai miei figli. Come ci si separa da un'anima? Non sto cambiando idea, ma è impossibile separarsi davvero.

Ci sono tante coppie che si separano ma rimangono unite».