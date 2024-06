Papà chatta e scambia foto esplicite con una ragazza su Onlyfans, dopo mesi scopre che è la figlia: «È stato disgustoso»

Sempre più persone si iscrivono a Onlyfans, la piattaforma che permette di condividere foto e video senza censure. Un mondo considerato nascosto per molti, che vengono attirati dalla fantasia di poter conoscere e interagire con persone sconosciute, il cui volto molto spesso non viene mostrato. Ma la realtà che si cela dietro Onlyfans non è così misteriosa come sembra e può capitare che, dietro una chat, si nascondano persone che conosciamo molto bene. È ciò che è accaduto a un uomo che, dopo diversi mesi in cui scambiava messaggi e foto (anche di natura intima) con una donna, ha scoperto che, dietro alla chat, c'era sua figlia.

Il caso

In Norvegia sono sempre di più i giovani che decidono di iscriversi a Onlyfans. Così ha fatto una ragazza, di 23 anni, che ha iniziato a inviare foto e messaggi espliciti a un uomo, senza sapere (e riconoscere) che in realtà si trattava di suo padre. Dagbladet ha spiegato che il genitore non ha iniziato a messaggiare con la figlia per smascherarla, perché l'uomo non aveva la minima idea che la ragazza avesse aperto un profilo sulla piattaforma.

Il papà ha iniziato a comunicare con la 23enne sotto la spinta dei colleghi di lavoro che, prima di lui, hanno avuto modo di chiacchierare e scambiare scatti fotografici con la ragazza.

La giovane non ha mai mostrato il volto ai suoi clienti, bensì ha sempre fatto vedere il proprio corpo realizzando dei contenuti espliciti. «Ha sempre nascosto la sua identità - ha raccontato l'uomo, che ha voluto condividere la sua storia per sensibilizzare i più giovani ai rischi di Onlyfans - fino a quando ho iniziato a nutrire dei sentimenti per lei e ho iniziato a cercarla».

La terapia

L'uomo ha iniziato a cercare la ragazza, fino a quando non ha scoperto che si trattava di sua figlia. «Ho iniziato a stare male - ha spiegato - sapere che ho provato dei desideri sessuali nei confronti di mia figlia mi faceva rabbrividire. È stato disgustoso, non riuscivo a guardarmi allo specchio». Sconcertato dalla scoperta, ha deciso di confidarsi con la 23enne e, insieme, hanno iniziato un percorso di terapia per metabolizzare ciò che era accaduto. Il papà e la figlia, grazie alle sedute dello psicologo, sono riusciti a risanare i rapporti.