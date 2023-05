Paris Hilton, morta la storica cagnolina Harajuku. Il dolore dell'ereditiera: «Mi ha accompagnato per 23 anni»

Dopo 23 anni di amore reciproco Paris Hilton annuncia la morte dell'iconica chihuahua. Harajuku Bitch era il nome dato alla cagnolina, amica fede e inseparabile dell'ex modella e imprenditrice. «Dallo sfarzo e dal glamour ai momenti tranquilli dietro le quinte, lei era sempre lì, una piccola sfera d'amore, che illuminava anche i giorni più bui», scrive su Instagram la showgirl.

La foto dedica di Paris

La showgirl ha perso la sua piccola cagnolina che ormai aveva compiuto 23 anni. Paris Hilton lo annuncia su Instagram su cui pubblica una serie di foto e una lunga dedica per il suo animale domestico:

«Oggi, il mio cuore si spezza mentre dico addio alla mia preziosa chihuahua, Harajuku Bitch. Per ben 23 anni, ha riempito la mia vita di così tanto amore, lealtà e momenti indimenticabili. Ha vissuto una vita lunga, bellissima e iconica, circondata dall'amore fino al suo ultimo sonno tranquillo. Le parole non possono esprimere l'immenso dolore che sto provando in questo momento - scrive su Instagram Paris-. Era più di un semplice animale domestico; era una famiglia per me, un'amica leale che era sempre al mio fianco in ogni svolta e svolta che la vita portava sulla mia strada».

Dallo sfarzo al glamour: un'icona di stile

Il suo chihuahua c'era sempre: dallo sfarzo al glamour, in ogni momento della sua vita e della sua carriera.

Ha rappresentanto un'icona di stile e con la sua morte finisce un'era.

La dedica di Paris Hilton continua: «Dallo sfarzo e dal glamour ai momenti tranquilli dietro le quinte, lei era sempre lì, una piccola sfera d'amore, che illuminava anche i giorni più bui. Abbiamo condiviso così tanti ricordi, risate e lacrime - scrive l'ex modella su Instagram -. Riposa in pace, mio ​​dolce tesoro. Grazie per aver benedetto la mia vita con il tuo amore incondizionato. Sarai per sempre il mio angioletto, per sempre mancato e amato per sempre. Potresti essertene andato fisicamente, ma l'impronta delle tue impronte sulla mia vita non svanirà mai. Riposa dolcemente, dolce amico, sapendo che sarai amato e che mancherai sempre. Ti amo e mi manchi per sempre #TheOG Queen. #RIP»- conclude la dedica la showgirl.