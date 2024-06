«Dal parrucchiere specializzato in capelli ricci ho pagato 200 euro e mi ha rovinato, non riesco più a guardarmi allo specchio»

Quasi tutti hanno una brutta esperienza dal parrucchiere da raccontare, da un colore finito male a una frangetta troppo corta. C'è chi la prende con filosofia e sospira uno speranzoso ricresceranno, e chi invece viene messo in ginocchio da questa disavventura e ha difficoltà a risollevare la propria autostima quando non riesce neppure a guardarsi allo specchio. Il colpo, poi, è tanto più forte quanto più alte sono le aspettative nei confronti dei professionisti e dei risultati che promettono.

Lo sa bene Briana, una ragazza che si era affidata a un parrucchiere specializzato in capelli ricci per poter finalmente ottenere il taglio che desiderava, per poi ritrovarsi profondamente delusa e incapace di scendere a patti con la sua nuova immagine.

Il problema dei capelli ricci

Briana era appena uscita da un incontro (o meglio, uno scontro) col parrucchiere, e non come vincitrice.

La ragazza, infatti, ha pubblicato un video su TikTok in cui è in lacrime davanti allo specchio mentre racconta la brutta esperienza. Seppur consapevole del fatto che siano «solo capelli», non riesce a mettere da parte la forte delusione nei confronti dell'accaduto e della professionista a cui si era affidata.

Sono andata da uno specialista in capelli ricci, oggi. In questo posto si occupano soltanto di ricci, e guardate la diffferenza di lunghezza tra questa parte e questa, dice Briana, mentre mostra ciò a cui fa riferimento, vale a dire lo strato più superficiale notevolmente più corto rispetto allo strato inferiore. Poi la ragazza fa vedere una foto di com'era il taglio prima della disavventura, una folta chioma di ricci che le arriva fino a metà schiena. Non riesco nemmeno a guardarmi allo specchio, dice.

Non si è lamentata, lì per lì, ed è uscita dal salone senza dire una parola. Eppure, per tutto il giorno ha continuato a covare sentimenti di disagio e si è presa il giorno libero al lavoro. Infine, è tornata al negozio per farsi sistemare il taglio, ma come è evidente dalla clip ciò non è stato possibile. Il salone le ha restituito 115 dollari dopo la sua richiesta, ma l'offerta iniziale era di 20 dollari. Considerando che il prezzo iniziale era di 230 dollari e il risultato è stato così deludente, il rimborso non ha certamente reso la situazione più sostenibile.

Molti hanno commentato il video - ora rimosso - manifestando il proprio supporto nei confronti dell'accaduto e del suo stato d'animo: «Sono così arrabbiata per te ed è proprio per cose del genere che ho i capelli così lunghi, non mi fido di nessuno per tagliare i ricci», «Non sei affatto troppo drammatica, i capelli sono importanti per tante persone ed è comprensibile al 100$ il fatto che tu ti senta così. Mi dispiace ti sia successa una cosa del genere». Parte della clip è stata ripresa da Jane, che si occupa proprio della cura dei ricci, e afferma: «Mi dà così fastidio che chi si definisce specialista di capelli ricci finisca per rovinarli in questo modo e non si prenda alcuna responsabilità».