Imprenditrice da 200mila euro al mese va in "pensione" a 11 anni. La mamma: «Ora deve studiare»

Il termine "baby-pensionata" sembra coniato apposta per lei, la giovanissima imprenditrice e influencer che a soli 11 anni può concedersi con serenità di smettere di lavorare e vivere nel lusso per il resto della vita, e per una buona causa: dedicarsi con costanza agli studi. La piccola magnate si chiama Pixie Curties e durante la pandemia ha fondato un impero multimilionario vendendo fasce, fiocchi e accessori per capelli online.

In pensione a 11 anni

La madre di Pixie e sua manager, l'australiana Roxy Jacenko, ha annunciato in un'intervista con News.com.au che la ragazzina andrà in "semi-in pensione" per "rifocalizzare" le sue priorità: «Pixie ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e concentrarsi sul suo imminente ingresso al liceo». L'interruzione avverrà nei prossimi mesi, ma lo shop online Pixie's Pix resterà aperto: «Tornerà com'era in origine, e continueremo a gestirlo insieme ma con molta meno pressione per Pixie». La bambina ha ereditato il fiuto per gli affari dalla famiglia, che vive a Sidney in una villa da 6,6 milioni di dollari. Tra le attività che possiede la madre Roxy ci sono un'agenzia per giovani talenti e il marchio di abbigliamento Sweaty Betty.

Il patrimonio

Nel maggio 2022, la linea di fermagli di Pixie ha generato entrate per 200.000 dollari solo nel primo mese di vendite in Australia, e la bambina è anche la proprietaria di una Mercedes da oltre 50mila dollari (che non può gidare), regalo di sua madre.