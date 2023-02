Pharrell Williams direttore creativo di Louis Vuitton, chi è il cantante e produttore che prenderà il posto di Virgil Abloh

È Pharrell Williams il nuovo direttore creativo di Louis Vuitton per quanto riguarda le collezioni maschili. Eclettico musicista, produttore e stilista americano, Williams prenderà il posto di Virgil Abloh, scomparso a novembre 2021. Dopo i rumor di trattative, l'ufficialità è arrivata con un tweet sull'account della maison francese: «Louis Vuitton è felice di dare il benvenuto a Pharrell come Direttore Creativo Uomo. La sua prima collezione per Louis Vuitton sarà presentata il prossimo giugno durante la settimana della moda maschile a Parigi», si legge.

Chi è Pharrell Williams

Classe 1973, è considerato uno dei produttori di maggior successo dell'era contemporanea, per Billboard il più grande produttore del decennio 2000-2010. Oltre ai suoi tredici Grammy Award, sei Billboard Music Award e due BET Awards, ha già collaborato con diversi brand di moda, tra cui Adidas e Moncler. Non è un volto nuovo nemmeno da Louis Vuitton, per la quale ha già collaborato in passato.

«Sono felice di vedere Pharrell venire a lavorare per la maison - dopo le collaborazioni che aveva realizzato tra il 2004 e il 2008 per Louis Vuitton - come nostro nuovo direttore artistico per l'uomo. La sua visione creativa al di fuori della moda condurrà senza dubbio Louis Vuitton verso un nuovo ed entusiasmante capitolo», ha dichiarato Pietro Beccari, CEO dello storico marchio francese, in un comunicato.