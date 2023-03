Phil Collins, la malattia peggiora. Il collega dei Genesis Mike Rutherford: «Ormai è immobile»

Ansia per le condizioni di salute di Phil Collins. Il cantante ed ex batterista dei Genesis ha salutato il suo pubblico con un tour d’addio, che si è chiuso il 26 marzo 2022 alla O2 Arena di Londra. Quasi un anno dopo, però, le sue condizioni sarebbero peggiorate in maniera evidente, come confermato da una persona a lui molto vicina, Mike Rutherford, uno degli altri membri dei Genesis.

Come sta

«Ha lavorato tanto nella vita, adesso si gode la vita a casa», ha spiegato Rutherford, aggiungendo che Collins «è un po’ più fermo di quanto è sempre stato. Anzi, è immobile».

La malattia

Storico protagonista dell’epopea dei Genesis, leggenda della musica progressive rock internazionale, per 52 anni seduto prima dietro la batteria, poi al centro del palco, Collins ha salutato il pubblico nel 2022 esibendosi su una sedia, e chiudendo il suo live affermando, senza timore di smentita: “Questo è l’ultimo concerto dei Genesis“. Ormai infatti le condizioni di salute non gli permettono più di potersi esibire in alcun modo. Dal 2007 Phil ha problemi alle vertebre del collo e, nonostante un doppio intervento chirurgico, nel 2009 e nel 2015, ha dovuto smettere di suonare la batteria, sostituito recentemente dal figlio Nicholas, classe 1999. Lo stesso ragazzo, che si è aggiunto ai Genesis nell’ultimo tour, oggi continua a suonare proprio al fianco di Mike Rutherford.