«Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: sì al matrimonio, no alla volgarità del GfVip». Il retroscena

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin presto sposi? La coppia formata dalla conduttrice di Verissimo e dal numero 1 di Mediaset, insieme da diversi anni, sarebbe pronta al grande passo, secondo quanto riportato dal settimanale Vero.

I due sono già genitori di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, ma finora non si sono mai sposati, differentemente da quanto credano in molti. «Pier Silvio e Silvia: no al trash del GF Vip, sì al nostro matrimonio», è il titolo dell’ultimo numero del magazine, che racconta dell'avversità di Berlusconi contro il GfVip, diventato sempre più volgare. Il numero 1 di Mediaset ha quindi imposto maggiore sobrietà. Risultato? Alcuni concorrenti in giovo sono stati cacciati, vedi i casi di Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria.