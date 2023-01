Pino Daniele, la dedica d'amore della figlia Sara: «Ti cerco ancora e non penso che smetterò»

«Il 4 Gennaio 2015 è stato il giorno in cui ho perso il mio punto di riferimento, l'uomo della mia vita». Sara Daniele, figlia del cantautore napoletano venunto a mancare otto anni fa, lo ricorda con un post su Instagram. La giovane rivela che il tempo trascorso dalla morte dell'amato padre le «sembra un'eternità». Ironizza poi: «Non sono mai stata brava con le parole, penso sia l'unica cosa che non ho preso da te.»

In seguito racconta: «Mi capivi solamente con uno sguardo, ti bastava guardarmi e trovavi sempre la parola giusta da dirmji in quel momento. Mi manchi sempre.» Infiine afferma: «Ti cerco ancora anche se non ti vedo e non penso che smetterò mai».

Le dolci parole della figlia si aggiungono al ricordo che molti stanno condividendo oggi sui social, con foto, video e parti dei brani più famosi di Pino Daniele, che sono stati riproposti pochi giorni fa in un concerto nella galleria Umberto. Tra i tanti omaggi, anche quello del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.