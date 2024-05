«Dopo il primo appuntamento ho ricevuto questo messaggio... non so cosa fare, sono nervosa»

Elizabeth Castaldi è una content creator e insegnante di yoga di Newport Rhode Island, Stati Uniti e sul proprio profilo TikTok condivide video che trattano diverse tematiche: dal benessere fisico, alla cura per il proprio corpo fino ad arrivare... agli appuntamenti! Esatto, perché la 27enne racconta ai suoi fan anche come vanno le sue uscite e così è capitato nel suo ultimo video che è diventato virale totalizzando quasi un milione di visualizzazioni. Se, però, da un lato qualcuno ha commentato divertito il post, qualcun altro ha avuto da ridire e il motivo è presto detto.

Il video di Elizabeth Castaldi

Elizabeth Castaldi ha postato un video in cui commenta lo scambio di messaggi avvenuto dopo il primo appuntamento con un 35enne.

Il ragazzo le scrive che ha trascorso una bella serata e la tiktoker risponde che lo stesso è stato per lei, quindi, Elizabeth ha postato lo screenshot su TikTok e ha chiesto consiglio ai suoi follower. La 27enne ha detto: «Sinceramente non so che cosa pensare di questo messaggio. Io vorrei davvero uscire di nuovo con lui perché mi sono trovata molto bene e mi piace ma vorrei che fosse lui a fare la prima mossa nei miei confronti. Abbiamo fatto una bella chiacchierata ma non so dire se sia davvero interessato a me! Sono un po' nervosa... ma, poi, si può essere così freddi?».

Elizabeth, per tenere aggiornati i suoi follower, ha quindi postato la seconda parte della conversazione e ha spiegato: «Ok, non è da me, ma gli ho scritto di nuovo per organizzare una seconda uscita. Mi è sembrato un po' distaccato ma lo scoprirò solo quando ci vedremo».

I commenti social

Nonostante i video siano diventati virali in poco tempo, gli utenti si sono divisi sotto al post di Elizabeth Castaldi. Qualcuno pensa: «Secondo me non avresti dovuto scrivergli, così hai fatto la figura di quella un po' disperata» altri, invece, scrivono: «Anche se ti sembra freddo, non giudicarlo dai messaggi, scoprirai se ci tiene davvero a te quando vi vedrete».