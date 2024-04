Il principe Louis compie 6 anni, ecco la foto di Kate per festeggiare il piccolo di casa: il compleanno nell'Adelaide Cottage con i cuginetti

«Buon sesto compleanno, principe Louis! Grazie per tutti i gentili auguri di oggi». Dopo tante speculazioni sul perché non fosse ancora stata pubblicata un'immagine sui profili social della Royal Family, ecco la foto ufficiale per celebrare il compleanno del più piccolo di casa Windsor. L'immagine, scattata proprio da Kate Middleton, ritrae il terzo figlio dei principi di Galles sorridente in mezzo a un prato.

Molti avevano pensato che dopo le polemiche sollevate dall’immagine photoshoppata diffusa dalla principessa del Galles lo scorso marzo, poco prima di rivelare al mondo la diagnosi del suo tumore, a corte non sarebbe stata postata nessuna foto del piccolo che oggi compie 6 anni. E invece, come da tradizione, la foto è arrivata.

I festeggiamenti

Dopo la scuola, oggi i festeggiamenti si svolgeranno a casa, nell’Adelaide Cottage di Windsor, tra giochi e un picnic in giardino.

Ma quest’anno il numero di invitati sarà mantenuto basso per non disturbare troppo la principessa, ancora in convalescenza. Louis, famoso per le sue marachelle, sarà in compagnia del fratello George, 10 anni, della sorellina Charlotte, 8, e di alcune cuginette.

Il principe discolo

Il terzogenito di Kate e William non si vede in pubblico dallo scorso Natale, a Sandringham. In quell’occasione era stato sempre al fianco della cuginetta Mia Tindall, nipotina di Anna d’Inghilterra, che aveva accettato il compito di tenerlo per mano, mantenendolo sotto controllo. L’anno precedente, il piccolo non aveva fatto altro che correre tra il pubblico in attesa della passeggiata Royal. Ma d’ora in poi, dicono a corte, la presenza del principe Louis a eventi simili sarà sempre più frequente, al fine di abituarlo una volta per tutte al protocollo e al comportamento di un Royal che si rispetti.