William, il principe rompe il silenzio dopo la malattia di Kate: «Grazie per le tue strepitose performance». La dedica a sorpresa

La pagina Instagram della coppia reale William e Kate era silente da febbraio, dopo la malattia annunciata proprio da Kate. Nelle ultime ore è spuntato sul profilo un post dedicato alla calciatrice Rachel Daly. Il Principe rende omaggio alla carriera di Daly dopo aver saputo che si ritirerà dal campo.

«Grazie per tutte le indimenticabili performance», ha scritto il principe William sui social, sopra una foto della stella del calcio Rachel Daly la vittoriosa. Il figlio reale, infatti, è appassionato di calcio ed è presidente di un'associazione sportiva inglese. La calciatrice di 32 anni ha fatto la sua ultima apparizione con la Nazionale inglese durante la partita di qualificazione a Euro 2025 di martedì contro l'Irlanda prima di annunciare il suo ritiro.

Rachel ha dichiarato: «Non c'è nulla che desidero di più se non giocare per sempre per l'Inghilterra, ma è giunto il momento di appendere le scarpe al chiodo. Anche se oggi è un giorno estremamente difficile per me, è anche un giorno pieno di riflessione e di immensa gratitudine. Giocare e rappresentare l'Inghilterra è stato il più grande onore».

La calciatrice ha fatto parte delle Lionesses per ben 8 anni, oltre che essere un pilastro della Nazionale inglese, e il principe William ha sempre seguito la sua carriera con entusiasmo. Salutando Rachel Daly attraverso Instagram, ha così rotto il silenzio che andava avanti ormai da febbraio.